Фильм Алексея Учителя «Пальмира» – о войне в Сирии, получил финансирование от Российского фонда кино, — сообщает МБХ-Медиа.

Размер выделенных средств, также как и бюджет картины, не раскрываются. По данным Российской газеты, Министерство обороны России обязалось предоставить съемочной группе технику, обеспечить наземным и воздушным транспортом, а также выделить охрану.

Съемки фильма пройдут в Пальмире, Астраханской области и в Крыму.