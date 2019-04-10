Предвыборные плакаты, на которых Петр Порошенко изображен вместе с Путиным, это официальная рекламная продукция

Предвыборные плакаты, на которых президент Украины Петр Порошенко изображен вместе с Владимиром Путиным, это официальная рекламная продукция, — заявили в штабе кандидата. Баннеры с Путиным, Порошенко и с надписью «21-е апреля. Решающий выбор» появились на улицах Киева и Харькова. По мнению создателей рекламы, это иллюстрирует способность Порошенко «смело смотреть в глаза Путину».

В штабе добавили, что ничего не согласовывали с Кремлем и у Путина согласия не спрашивали. «Путин – вне закона», — цитирует ТАСС заявление штаба.