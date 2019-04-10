В России возник дефицит салатов Романо и Радиккьо, а также лука-порея — цены на них выросли в несколько раз, — сообщает РБК. Крупные российские производители сегодня не выращивают такие виды салата – в основном они завозятся из-за рубежа. Основные поставщики – Иран, Египет и Тунис, а также Белоруссия.

С 1-го апреля Белоруссия прекратила сертифицировать продукцию из санкционного списка, которая поступала на ее территорию из третьих стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.