Правительство поддержало инициативу об ужесточении наказания пьяных водителей за ДТП со смертельным исходом

Верховный суд России и правительство поддержали инициативу об ужесточении наказания для пьяных водителей за ДТП со смертельным исходом, — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Госдума примет отдельный законопроект с поправками в 264-ю статью Уголовного кодекса.

По данным Володина, в России ежегодно более 4,5 тысяч человек погибают по вине пьяных водителей и более 25 тысяч получают травмы.