Партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху побеждает на парламентских выборах и обеспечивает себе не менее 65 мест в 120-местном Кнессете в случае коалиции с правыми партиями.

Натеньяху, выступая перед своими сторонниками заявил, что сформирует правое правительство, но будет премьер-министром для всех.

Одновременно с победной речью выступил и лидер оппозиционного блока «Кахоль Лаван», Бени Гантц, главный соперник Нетаньяху. Он пообещал стать премьер-министром, который сформирует широкую коалицию, представляющую весь Израиль.