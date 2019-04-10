Петербургские участники художественных протестных акций подали жалобы в ЕСПЧ на действия российских властей

Они подверглись административным штрафам и обязательным работам за свои перфомансы.

Активисты пожаловались на нарушение права на справедливое судебное разбирательство и свободу выражения мнений. Это следует из жалоб в ЕСПЧ, текст которых оказался в распоряжении газеты «Коммерсантъ». Так, активисту движения «Время» Тимуру Расулову назначили 100 часов обязательных работ за перфоманс «Исчезающая Конституция». В рамках акции он вывесил на парапете парадного крыльца здания Сената изображение обложки Основного закона, которая выпадает из рамы и разрезается на ленточки. Пенсионерку Евгению Литвинову, в свою очередь, оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в «театрализованной» акции против повышения пенсионного возраста. Активисты везли в тележке мужчину в маске, напоминающей президента, который имитировал удары хлыстом по фотографиям депутатов Госдумы и сенаторов. А у правозащитницы Варвары Михайловой, оштрафованной на 160 тысяч рублей, на первомайской демонстрации изъяли коллаж из девяти поросших травой фрагментов фотографии Владимира Путина. Все это активисты, подавшие жалобу в ЕСПЧ, считают грубым вмешательством в право свободно выражать мнение посредством современного искусства.

Власти пока никак не отреагировали на подачу активистами жалоб в ЕСПЧ.