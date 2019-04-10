СК возбудил дело против судей из Литвы, вынесших обвинительный приговор фигурантам дела о событиях в Вильнюсе 91 года

Следственный комитет возбудил уголовное дело против четырех судей из Литвы, которые вынесли обвинительный приговор россиянам — фигурантам дела о событиях в Вильнюсе 91-го года. Они признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В частности, заочно осужден на 10 лет бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов. Всего в деле несколько десятков фигурантов.

Следственный комитет считает, что судьи вынесли заведомо непровосудный приговор.