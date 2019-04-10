Минобороны США заключило контракты на $1 млрд со строительными компаниями на возведение стены на границе с Мексикой

Министерство обороны США заключило контракты почти на один миллиард долларов со строительными компаниями на возведение стены на границе с Мексикой. Стена должна появиться к октябрю 2020 года. Это было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа, однако возведение стены вызвало недовольство в Конгрессе из-за высокой стоимости проекта – более пяти с половиной миллиарда долларов.