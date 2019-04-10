Работа за границей не помешает участию Касым-Жомарта Токаева в президентских выборах, — заявляет Министерство юстиции Казахстана. Токаев с 2011 по 2013-е годы был заместителем генерального секретаря ООН, а также главой Европейского отделения ООН в Женеве.

Как уточнили в Минюсте, это связано со служебной необходимостью, и поэтому не считается препятствием для выдвижения. Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане 9-го июня.