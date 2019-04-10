Активисты из Санкт-Петербурга направили в Европейский суд по правам человека жалобу на действия российских властей

Активисты из Санкт-Петербурга Тимур Расулов, Евгения Литвинова и Варвара Михайлова направили в Европейский суд по правам человека жалобу на действия российских властей. Это связано с привлечением к административной ответственности участников театрализованных и художественных протестных акций.

Заявители считают это грубым вмешательством в право на свободу выражения мнений посредством современного искусства, — сообщает Коммерсант.

Административным наказаниям подверглись, в частности, участники перформансов против изменения Конституции, Пенсионной реформы и несменяемости власти, — напоминает издание.