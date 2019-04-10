Госсекретарь США Майкл Помпео призывает не сравнивать Голанские высоты с Крымом

По его словам, Израиль захватил эту территорию, чтобы защищать себя. Россия напротив, в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не представлял для нее никакой угрозы, – цитирует РИА выступление Помпео в американском Сенате.

В конце марта президент Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это решение резко раскритиковали арабские страны. В Москве заявили, что решение Вашингтона нарушает резолюцию ООН.