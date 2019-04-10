Мосгорсуд сегодня рассмотрит апелляцию на арест Михаила Абызова

Бывшего министра по делам открытого правительства обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве.

Заседание по жалобе на арест Михаила Абызова начнется в Мосгорсуде в 10 утра. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. Ранее защита экс-министра просила освободить его под залог в миллиард рублей, но ей было отказано.

По версии следствия, возглавляемая Абызовым группа похитила у сибирских энергетических компаний четыре миллиарда рублей. При этом адвокат одной из фигуранток дела Айрат Хикматуллин ранее заявил газете «Коммерсант», что сумма ущерба опровергается самими материалами дела. Потерпевшая сторона – компания «Алмазювелирэкспорт» — указала в заявлении ущерб лишь в 10 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении Абызова было возбуждено 25 марта, за день до задержания экс-министра. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По версии СК, хищения были совершены путем продажи «Алмазювелирэкспорту» акций энергокомпаний по завышенной стоимости.

Жалобы на арест еще четверых фигурантов дела будет рассмотрена Мосгорсудом завтра.