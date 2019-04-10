Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ареста еще трем фигурантам дела Baring Vostok

Следствие просит оставить их под стражей до середины июля.

Сегодня будет решаться вопрос о мере пресечения партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Вагану Абгаряну, директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину и гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову.

Басманный суд Москвы в середине февраля арестовал на два месяца американского инвестора, основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и еще пятерых человек по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 миллиардов рублей. По версии следствия, банк лишился этих денег, поскольку акционеров убедили принять в качестве отступных за невыплаченный долг акции компании по завышенной цене – 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. Калви свою вину отрицает. Он называет причиной преследования корпоративный конфликт внутри банка.

Материалов в отношении самого Майкла Калви, а также бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева в суд пока не поступало.