Совет Федерации сегодня рассмотрит закон о хостелах

Он ранее был принят в Госдуме после уточнения даты вступления нормы в силу. Теперь документ должны одобрить сенаторы.

Следующие полгода хостелы, работающие в жилых помещениях многоквартирных домов, смогут принимать гостей в прежнем формате — соответствующий запрет вступит в силу только 1 октября. Эта дату определили по результатам работы согласительной комиссии, которая была созвана после того, как Совет Федерации отклонил одобренный Госдумой законопроект. Сенаторы посчитали, что хостелам необходимо дать время, чтобы подстроиться под новые правила, переведя помещения в нежилой фонд, или закрыть бизнес. При этом, согласно предложенному изначально варианту, норма должна была начать действовать сразу же после принятия. В итоге после консультаций с туристическими регионами компромисс был найден. Решение согласительной комиссии считают разумным и обоснованным в профильном комитете Совета Федерации. Там рекомендовали сенаторам принять законопроект в новой редакции.

На решение парламентариев повлияла позиция туристических регионов, которые обратили внимание на то, что места в хостелах на отпускной период уже забронированы.