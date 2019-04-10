Действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху фактически обеспечил себе победу на парламентских выборах в Израиле

Таковы данные после обработки 97% протоколов.

Борьба за первое место на выборах в Кнессет между партией премьера Нетаньяху «Ликуд» и центристских блоком «Кахоль-Лаван», на первый взгляд, обострена до предела. Они набрали примерно по 26% голосов, их разделяет всего лишь три десятых процента. В результате и «Ликуд», и «Кахоль-Лаван» могут получить по 35 мест из 120. Однако же, как отмечает израильское радио «Кан», победу Нетаньяху обеспечат участники коалиции – это ряд религиозных партий, партия русскоязычных израильтян «Наш дом – Израиль», а также правоцентристы. В результате партия действующего премьера и ее союзники, как ожидается, получат большинство в 65 мест и право сформировать правительство. Нетаньяху, к слову, еще до объявления официальных результатов объявил о своей победе, хотя экзитполы не показывали победу партии «Ликуд». При этом главный соперник премьер-министра и лидер блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц также поздравил своих сторонников с победой и даже пообещал быть главой правительства «для всех».

Биньямин Нетаньяху возглавляет израильское правительство ровно 10 лет.