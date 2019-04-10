Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху фактически обеспечил себе победу на состоявшихся парламентских выборах

Его партия «Ликуд» вместе с правыми и религиозными партиями вместе получают 65 из 120 мест в Кнессете. Это подсчитало государственное радио Израиля «Кан» после подсчета 94% голосов. Центристский блок «Кахоль-Лаван» получает в парламенте 35 мест. После объявления официальных итогов выборов президент Израиля начнет консультации с партиями, прошедшими в Кнессет и поручит одному из депутатов сформировать кабинет министров.