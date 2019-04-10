Партия «Ликуд» по-прежнему незначительно опережает оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» на выборах в парламент Израиля

Правая партия Биньямина Нетаньяху «Ликуд» по-прежнему незначительно опережает оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» на выборах в парламент Израиля. Как передает израильское телевидение, по итогам обработки 96 процентов избирательных бюллетеней, «Ликуд» получает 27% голосов, у оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» — 26%. Государственное радио Израиля «Кан» подсчитало, что обо блока получают примерно по 35 кресел в 120-местном Кнессете.