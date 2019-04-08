«Ликуд» незначительно опережает оппозицию на парламентских выборах в Израиле

После обработки 80% бюллетеней партия действующего премьера Беньямина Нетаньяху набирает 27% голосов. У лево-центристского блока «Кахоль-Лаван» Бенни Ганца 26%. Остальные предвыборные объединения набирают от 3-х до 6 проц. Опросы на выходе с избирательных участков показывали незначительное преимущество оппозиции.

Как отмечает израильский журналист Мария Лекух, у действующего премьера больше шансов сформировать коалиционное правительство и возглавить его.

Сам Нетаньяху сообщил, что уже начал переговоры о создании новой правящей коалиции с партиями правого толка и уже заручился поддержкой почти всех из них.

Израилю пришло время поменять премьер-министра, уверен лидер блока «Кахоль-лаван» Бени Ганц. Нынешний глава правительства, по мнению политика, засиделся в кресле.

В прошлом Бени Ганц возглавлял министерство обороны Израиля.

После того, как будут подведены официальные результаты голосования, президент Израиля Реувен Ривлин проведет консультации со всеми партиями, преодолевшими электоральный барьер, и выберет для формирования правительства депутата с наибольшей поддержкой в Кнессете.