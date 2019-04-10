В Лондоне обнародован «Короткий список» Международной Букеровской премии.

Она присуждается в области литературы за произведения на английском языке. В этом году в числе претендентов на премию оказались писатели из Германии, Польши, Колумбии, Омана, Франции и Чили. Обладатель престижной премии за 2019 год будет назван 21 мая на торжественном ужине в лондонском концертном зале «Раундхаус». Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присваивают ежегодно. Денежный приз премии составляет 50 тыс. фунтов стерлингов.