В  СФ обсудят сегодня ситуацию с декларацией о доходах арестованного сенатора Рауфа Арашукова.

Глава комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, вице-спикер верхней палаты Юрий Воробьев ранее заявлял, что Арашуков не подал декларацию до 1 апреля, как того требует закон. Это чревато лишением статуса сенатора. Басманный суд по ходатайству следствия временно отстранил Арашукова от должности члена Совета Федерации, где он представляет Карачаево-Черкесию. Арашуков обвиняется в убийствах и участии в преступном сообществе.