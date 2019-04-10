Парламентские выборы в Израиле не выявили однозначного лидера.

Председатель правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу и лидер левоцентристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц одновременно объявили о победе своих сил. Экзит-поллы предсказывают обеим партиям очень близкие результаты с небольшим преимуществом оппозиции. Оба лидера выразили готовность сформировать новое коалиционное правительство и возглавить его. В случае победы правых, 69-летний Нетаньяху станет премьер-министром Израиля в пятый раз.