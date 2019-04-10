Биньямин Нетаньяху объявил о победе правого блока во главе с  «Ликуд» на парламентских выборах в Израиле.

Он готов в ближайшие часы приступить к формированию правящей коалиции. Заявление израильского премьера прозвучало после обнародования результатов опроса на выходе с избирательных участков. Партия Нетаньяху «Ликуд» незначительно отстает от оппозиционного блока «Кахоль-Лаван», но имеет лучшие шансы заручиться поддержкой большинства депутатов в новом Кнессете. Одновременно о победе оппозиции объявил и лидер «Кахоль-Лавана» Бенни Ганц. Он пообещал своим сторонникам, что по итогам выборов именно он сформирует следующее правительство Израиля и станет премьер-министром.