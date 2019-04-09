Партия «Ликуд» и центристкий блок «Кахоль-Лаван» идут практически вровень на парламентских выборах в Израиле.

Об это свидетельствуют данные exit poll трех основных местных телеканалов. Согласно опросам на выходе с избирательных участков, партия премьер-министра Беньямина Нетаньяху может рассчитывать на 36 мест из 120 в Кнессете. 37 мандатов достается «Кахоль-Лаван». По мнению местных наблюдателей, у Нетаньяху больше шансов сформировать коалиционное правительство. Между тем, и Нетаньяху и его оппонент Бенни Ганц уже объявили, каждый о свое победе.