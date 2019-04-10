Подмосковные следователи проверяют информацию о появлении в интернете базы данных пациентов «скорой помощи»

Там оказались сведения о жителях сразу нескольких городов региона, в том числе Мытищ, Королева, Балашихи, Долгопрудного и Дмитрова. Как говорят в региональном управлении СКР, из этой базы можно узнать не только имена, адреса и телефоны, но также сведения о состоянии здоровья людей, которые обращались к врачам. В свою очередь, в Министерстве здравоохранения Подмосковья сказали агентству «Москва», что данные пациентов не имеют отношения к реальным жителям региона. Там уверяют, что автоматизированная система службы «скорой помощи» не допускает утечек информации.