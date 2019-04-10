Парламентские выборы в Израиле не выявили явного победителя

И действующий премьер Биньямин Нетаньяху и его главный оппонент, Бени Ганц, говорят о том, что лидируют их соратники. По данным экзит-полов, блок левых Ганца «Кахоль-Лаван» на 1 мандат пока что опережает партию «Ликуд» Нетаньяху. На исход голосования чуть было не повлияла низкая явка избирателей, отмечает израильский журналист Мария Лекух.

По мнению Марии Лекух, в целом правый лагерь действительно обходит по числу мандатов левые силы. Так что Нетаньяху сохраняет шансы остаться на посту премьер-министра.