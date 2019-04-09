Уполномоченный по правам ребенка запросила информацию органов опеки об обнаруженных в Мытищах детей без документов

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова запросила информацию органов опеки об обнаруженных в Мытищах детей без документов. Сейчас двое из четверых несовершеннолетних отданы под временную опеку, один ребенок находится в «доме малютки», а еще один – в реабилитационном центре. В то же время вызывает вопрос, почему опека решила разделить детей из одной семьи, — сказала Кузнецова агентству Интерфакс. Также пока неизвестно, почему семья выпала из поля зрения органов системы профилактики. Четверо детей находились в захламленной квартире в Мытищах. Соседи говорили, что из-за двери были слышны крики и плач. Вместе с ними в помещении находилась их 66-летняя бабушка. В полиции в свою очередь говорят, что позже туда пришла их мать, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.