Правящая турецкая Партия справедливости и развития требует провести новые выборы мэра Стамбула

Там считают, что закон позволяет принять такое решение, если будут выявлены инциденты, которые могли повлиять на исход голосования. Представители партий уже подали в Высшую избирательную комиссию ходатайство о пересчете голосов в четырех десятках округов Стамбула и аннулировании результата в одном из них. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также говорил о том, что на этих выборах были многочисленные нарушения. По итогам голосования победителем был объявлен кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу. Он всего на 15 тысяч голосов обошел бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.