Центробанк Кипра зафиксировал рекордный за 6 лет отток вкладов

Объем депозитов граждан третьих стран в банках острова сократился за прошлый год на 16% — почти 1,5 млрд. евро. Эксперты считают, что преимущественно средства выводят россияне, пишет газета РБК. Российский бизнес традиционно использовал счета в кипрских банках. Их открывали как физические лица, так и контролируемые ими офшорные компании. Однако за последние полтора года Центробанк Кипра существенно усложнил процедуры открытия счетов, особенно для пассивных офшорных компаний. Сообщается, что это произошло под давлением Запада, в том числе и американского Минфина.