Второе заседание по «Пензенскому делу» закончилось в Петербурге, не начавшись

В этот момент из зала высыпали слушатели. Оказалось, что подсудимых не привезли. Объяснили это некими «техническими причинами». Как предположил в разговоре с «Эхом» адвокат одного из фигурантов Виталий Черкасов, это могло случится либо потому, что в городе проводят «Арктический форум», либо потому, что хотят, чтобы на заседание ходило меньше слушателей. Также на заседание приехали сотрудники НТВ. Они донимали родственников подсудимых и адвоката Черкасова провокационными вопросами. Черкасов не исключает, что нтвэшники играют на стороне обвинения.

Все-таки слушателям удалось отгородить родственников от федерального канала. Объектив камеры они закрыли табличкой с надписью «НТВ врет». Родственники сели в такси и уехали. Однако осталось нерешенной судьба девушки с патроном. Ее увезли в первый отдел полиции. К счастью, спустя короткое время девушку отпустили. Патрон оказался не боевой, но его все равно отправили на экспертизу.

Процесс по «пензенскому делу» продолжится в Петербурге завтра.