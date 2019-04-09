Выход Великобритании из Евросоюза могут отложить до 2020 года

Отсрочка будет обсуждаться на внеочередном саммите ЕС, который пройдет завтра в Брюсселе.

Ангела Меркель считает возможным перенос «Брекзита» на конец этого или начало следующего года. Об этом немецкий канцлер заявила в бундестаге после встречи с британским премьером Терезой Мэй, передает Deutsche Welle. Позицию Меркель в целом разделяет и глава Евросовета Дональд Туск – с той лишь разницей, что он поддерживает гибкую отсрочку выхода Великобритании. В письме Туска к лидерам ЕС говорится, что «Брекзит» можно завершить автоматически, когда обе стороны ратифицируют соглашение об отделении. Франция занимает более жесткую позицию: по данным источника The Guardian в Елисейском дворце, в Париже согласны на отсрочку, но считают, что откладывать «Брекзит» на целый год – это слишком.

Пока же речь идет только о продлении крайнего срока выхода Великобритании из ЕС до 30 июня. Палата общин сегодня поддержала это предложение. Если же согласовать его с Евросоюзом не удастся, страна может покинуть ряды ЕС уже 12 апреля.

По данным Financial Times, в ЕС согласны на перенос сроков «Брекзита», но крайняя дата еще не согласована. Также Лондону придется участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут в мае.