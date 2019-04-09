Три четверти дел об экстремизме в прошлом году были возбуждены на основании материалов из социальной сети ВКонтакте. Как говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки, всего в прошлом году было зарегистрировано 1265 таких преступлений. Это почти на 17% меньше, чем за год до этого. В прошлом году эксперты обращали внимание на то, что большое количество дел о репостах связаны в том числе с публикациями в сети ВКонтакте. В результате осенью президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации 282-ой статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды.