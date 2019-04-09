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21:02, 09 апреля 2019

В банке «Восточный» по некоторым данным пытаются сменить руководство

Как пишет интернет-издание Белл, уже в ходе завтрашнего заседания совета директоров будет обсуждаться вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления. Эту должность с сентября прошлого года занимает бывший топ-менеджер банков «Столичный», «СБС АГРО» и «Первое ОВК» Александр Нестеренко. Белл подчеркивает, что во многом благодаря ему «Восточный» не выступает потерпевшей стороной по делу основателя фонда «Бэрринг Восток» Майкла Калви и именно это, по словам источника издания, может быть причиной предполагаемой смены руководства. В пресс-службе фонда «Бэрринг Восток» сказали газете РБК, что у их представителей в совете директоров банка есть право заблокировать попытку смены председателя правления.



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