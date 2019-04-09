Совет безопасности ООН планирует завтра собраться на обсуждении ситуации в Ливии

О происходящем в этой республике расскажет специальной представитель генсека Гассан Саламе, — рассказали в представительстве Германии. В последние дни в Ливии обострилась обстановка, сообщается о стычках в районе Триполи между силами фельдмаршала Халифы Хафтара и подразделениями, верными правительству, которое признается международным сообществом. В связи с обострением обстановки, была перенесена Общенациональная конференция, на которой планировали обсудить вопрос о преодолении кризиса.