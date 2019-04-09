Лишь 3% внутрироссийского интернет-трафика передается через сети зарубежных операторов

Об этом говорят эксперты одной из пяти региональных организаций, которые распределяют адреса и другие ресурсы по странам Европы. По данным компании RIPE NCC, за пределами нашей страны чаще всего трафик проходит через Швецию, Германию или Украину, — пишет газета РБК. Ранее в рамках программы «Цифровая экономика» ставилась задача снизить этот показатель до 5%. Как ожидается, в этот четверг Госдума рассмотрит во втором чтении т.н. законопроект о суверенном Рунете. Среди прочего, этот документ требует от операторов связи закупить специальное оборудование, через которое Роскомнадзор в случае угрозы сможет управлять маршрутами интернет-трафика.