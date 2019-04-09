Кинорежиссер Алексей Учитель снимет фильм о войне в Сирии

Средства на ленту выделяет государственный Фонд кино, — пишет газета РБК. В основе сюжета — разминирование античного памятника в сирийской Пальмире в преддверии выступления оркестра Мариинского театра. Сам Учитель говорит, что этот фильм будет о современной российской армии. Ранее скандал разгорелся вокруг его исторической драмы «Матильда». Православные радикалы обвиняли фильм в оскорблении памяти последнего российского императора и даже требовали прекратить его прокат в России.