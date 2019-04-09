В Ливии на неопределенное время отложена Общенациональная конференция

Она должна была открыться в воскресенье. Однако, встречу перенесли из-за обострения ситуации. В начале апреля командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи. В свою очередь, правительство Ливии, которое признается международным сообществом, распорядилось об обороне столицы, сообщается о стычках в районе аэропорта Триполи. На конференции планировалось обсудить вопросы об урегулировании кризиса в Ливии.