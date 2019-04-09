Глава Роснефти Игорь Сечин предлагает заменить ручное регулирование рынка топлива рыночным

Об этом газете РБК сказал пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев. Ранее стало известно, что Игорь Сечин направил премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо. По его мнению, с мая этого года следует обязать нефтяные компании перерабатывать 17,5% добытой нефти и поставлять на внутренний рынок светлые нефтепродукты. Сечин оценил потери Роснефти от сдерживания цен и ручного регулирования в 75 миллиардов рублей, — передавало агентство Интерфакс. Леонтьев заверил РБК, что компания предлагает максимально возможные рыночные меры, а сам топливный рынок сейчас сбалансирован и не нуждается в регулировании. Ручное регулирование вводилось в мае прошлого года после скачка цен на бензин в России.