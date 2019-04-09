Норвежские власти не считают, что Россия представляет угрозу для королевства

Как сказала в интервью Эху премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, в Осло не верят в агрессию против страны. Несмотря на то, что Норвегия является членом НАТО, ее географическое положение имеет большое значение для России. Сульберг признала, что в отношениях двух стран есть проблемы, связанные с присоединением Крыма и ситуацией на востоке Украины. Кроме того, в Осло хотели бы видеть более эффективным сотрудничество в Баренцевом регионе.