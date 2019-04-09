Банк России обеспокоен тем, что бедные россияне берут все больше кредитов

По словам первого зампреда Центробанка Ксении Юдаевой, в стране сложилась целая группа населения с чрезвычайно высокой долговой нагрузкой, — передает Би-би-си. По оценке Объединенного кредитного бюро, более 14,5% всех заемщиков в России переводит на погашение кредитов свыше половины своего ежемесячного дохода. Почти 80% таких заемщиков получают зарплату не более 50 тысяч рублей. Средний размер потребительского кредита в прошлом году превысил 180 тысяч рублей.