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20:01, 09 апреля 2019

Великобритании могут предоставить отсрочку выхода из Евросоюза до начала 2020-го года

Этого не исключает канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом она сказала на одном из мероприятий Христианско-Демократического союза. Как передает агентство Франс Пресс, вопрос о возможной отсрочке, не исключено, может обсуждаться завтра в Брюсселе. Источники агентства в руководстве Франции добавляют, что Париж также не против переноса сроков выхода Великобритании из ЕС, но предложенный Меркель период кажется французам слишком длинным. Изначально Брекзит должен был произойти 29 марта, однако, из-за отказа британского парламента утвердить условия выхода, по просьбе Лондона его перенесли на 12 апреля. Договориться о сделке с Брюсселем британскому правительству и парламенту пока не удается.



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