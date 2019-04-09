Московские власти обещают, что случаи переселения москвичей по реновации в другие районы будут единичными

Как сказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, это будет касаться только тех случаев, когда в новый дом не будут вмещаться все квартиры из тех, которые подлежат сносу по программе реновации, — передает агентство Интерфакс. Властям, как утверждает Левкин, дали такое право лишь для того, чтобы на старте переселить большое количество людей, подготовить площадки для второй волны переселения и уложиться в сроки, которые отвели для программы – 15 лет. Ранее стало известно, что Фонду реновации разрешили предлагать москвичам квартиры в других районах столицы.