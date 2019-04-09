В Новороссийске сорвано праздничное богослужение баптистов

В минувшее воскресенье, как пишет интернет-издание Znak.com, в частное домовладение, где проходила встреча по случаю Благовещения, ворвались представители городской администрации, полицейские, сотрудники ФСБ и казаки. В тот момент там находились около семидесяти верующих, в том числе дети и пожилые люди. Какие претензии предъявляли представители власти – пока неизвестно. В МВД по Краснодарскому краю предложили обратиться за комментарием в ФСБ, а представители спецслужбы сообщения о визите к баптистам не комментировали.