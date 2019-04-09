Американские сенаторы пригрозили Турции санкциями за покупку российских ракетных комплексов С-400

Поставки вооружения запланированы уже на июль этого года.

иканских сенаторов – республиканец Джеймс Инхоф и демократы Джек Рид и Боб Менендес – написали статью в The New York Times с обращением в адрес президента Турции. По их словам, очень скоро Реджепу Тайипу Эрдогану придется выбирать, покупать ли российские комплексы С-400 или американские истребители-бомбардировщики F-35. Получить то и другое у Анкары не получится, подчеркивают сенаторы.

Авторы статьи также пригрозили Турции санкциями в случае покупки оружия у России. Ограничительные меры нанесут значительный ущерб экономике страны, предупреждают американские представители. Кроме того, будет свернуто участие Турции в программе по производству F-35, в которую уже было вложено больше миллиарда долларов. Сделку по С-400 сенаторы назвали попыткой оторвать Анкару от Запада и сделать более зависимой от России.

Ранее представители властей Турции неоднократно подчеркивали, что не собираются отказываться от сделки по С-400 с Россией.