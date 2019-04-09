В футбольной Лиге Чемпионов настала пора Четвертьфиналов

В программе сегодняшнего дня – две встречи. И обе пройдут в Англии. Ливерпуль будет принимать португальский Порту и не без основания считается явным фаворитом пары. Ливерпуль блестяще выступает на своем поле. Где практически не проигрывает и много забивает. Тому же Порту год назад на стадии 1\8 финала Салах и компания отгрузили пять сухих мячей.

Букмекеры в этой паре уверенно ставят на англичан. Шансы португальцев лишь в том, что Ливерпулю приходится на пределе сил сражаться сразу на двух фронтах. И приоритетом здесь считается Английская Премьер Лига. Которую Ливерпуль, напомню, не может выиграть уже без малого 3 десятка лет.

Вторая пара дня чисто английская. Главный конкурент Ливерпуля в Чемпионской гонке Манчестер Сити и идущий в Премьер Лиге третьим Тоттенхэм.

Интересно, что и те, ни другие никогда Кубок чемпионов над головой не поднимали. И без сомнения приложат все силы, чтобы вписать яркую страницу в свою клубную историю.

Канал Матч ТВ покажет встречу Ливерпуль – Пору, начиная с 22 часов.