Европейский суд по правам человека потребовал от России в течение полутора лет изменить условия перевозки заключенных

В его постановлении говорится, что российские власти придерживались устаревших стандартов. Заключенных размещали в отсеках автозаков, где люди были вынуждены находиться на небольшой площади. При перевозке по железной дроге в ночные часы осужденным не хватает спальных мест, а сами вагоны порой не отапливаются, — говорится в документах ЕСПЧ. Решение вынесено по жалобам семи заявителей, всего же в Страсбурге находится почти 700 аналогичных обращений, — передает Deutsche Welle.