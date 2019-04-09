В Министерстве юстиции США в течение недели обещают опубликовать доклад о вмешательстве России в президентские выборы. Это будет отредактированный текст отчета спецпрокурора Роберта Мюллера, — пояснил глава ведомства, генпрокурор США Уильям Барр. Он пообещал, что будет обнародовано как можно больше информации в пределах возможного. В Москве в свою очередь уверены, что никаких доказательств российского вмешательства представлено не будет. В расследовании Мюллера не было никакой интриги, — сказал сегодня президент Владимир Путин.

Путин также добавил, что, несмотря на разногласия, Россия готова к диалогу со Штатами. Между тем, глава американского Минюста сегодня также рассказал, что его ведомство расследует обстоятельства электронной слежки за окружением президента Дональда Трампа перед выборами 2016-го года.