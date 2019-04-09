В Минюсте России в течение трех месяцев решат, будет ли обжаловать постановление ЕСПЧ по компенсации Навальному

В Министерстве юстиции России в течение трех месяцев решат, будет ли обжаловать постановление ЕСПЧ по компенсации Алексею Навальному. В ведомстве говорят, что не согласны с тем, как Страсбургский суд квалифицировал некоторые аспекты этого дела. ЕСПЧ удовлетворил жалобу политика на законность домашнего ареста по делу «Ив Роше». Суд постановил выплатить Навальному 20 тысяч евро за моральный ущерб и компенсировать судебные издержки. В Кремле уже сказали, что не согласны с решением Европейского суда по правам человека.