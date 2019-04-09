Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» отремонтирован на четверть

Работы ведутся по графику, — заверил министр обороны России Сергей Шойгу. Ремонт и модернизация, по его словам, планируют завершить до конца следующего года. «Адмирал Кузнецов» поставили в плавучий док под Мурманском после возвращения из похода к берегам Сирии. В октябре прошлого года в результате инцидента на судоремонтном заводе плавучий док затонул, а на палубу упал и пробил ее башенный кран. Ранее источник Интерфакса сообщал, что стоимость ремонта крейсера оценивается в 60 миллиардов рублей.