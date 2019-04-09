Американские сенаторы пригрозили Турции санкциями в случае покупки российских комплексов ПВО С-400

Турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану придется выбирать: либо российские системы, либо американские истребители-бомбардировщики Ф-35, — говорится в статье группы сенаторов, которую опубликовала газета New-York Times. Авторы публикации, в том числе глава Комитета по вооруженным силам сената, республиканец Джеймс Инхоф напоминает, что поставки С-400 в Турцию запланированы на июль, Ф-35 – на ноябрь. Для Эрдогана наступает время решать, — подчеркнули в Конгрессе. Анкара ранее подтверждала, что не собирается отказываться от сделки с Москвой.