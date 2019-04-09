Досрочные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня

Новый президент Казахстана Касым Жомарт Токаев назначил досрочные выборы на 9 июня. Один из главных претендентов на пост нового президента – старшая дочь Нурсултана Назарбаева, Дарига – отказалась в них участвовать.

Об отсутствии у Дариги Назарбаевой планов по участию в выборах президента сообщила казахская новостная служба ТенгриНьюз. Блумберг в этой связи напоминает, что после того, как старшая дочь экс-президента, неожиданно подавшего в отставку в прошлом месяце, заняла пост председателя парламента Токаева, появились предположения, что он так и останется временно исполняющим обязанности президента – несмотря на то, что Назарбаев ранее исключил, что пост главы государства может занять кто-то из членов его семьи. Касым-Джомарт Токаев, замечает обозреватель издания, сообщил о скорых досрочных выборах президента сразу после его первой поездки в Москву в своем нынешнем качестве. Два крупнейших соседа Казахстана – Россия и Китай, инвестировавшие в эту страну десятки миллиардов долларов, – внимательно следят за процессом транзита власти, и перед Токаевым стоит деликатная задача по выравниванию отношений с Москвой и Пекином по мере того, как те сражаются за роль лидера в регионе, богатом полезными ископаемыми и энергоносителями, пишет Блумберг.

Запланированные через два месяца досрочные выборы оставляют другим потенциальным кандидатам на пост президента Казахстана мало времени на мобилизацию своих сторонников и проведение избирательной кампании, замечает обозреватель агентства Рейтер. – Кроме этого, рейтинги действующего врио президента, скорее всего, поднимутся еще выше благодаря запланированному на июнь повышению зарплат в госсекторе и другим инициативам в сфере социального обеспечения. Токаев в своем обращении, которое широко транслировалось по национальному телевидению, пока не говорил о намерении баллотироваться, однако в политических кругах страны это не вызывает никаких сомнений, пишет издание US News and World Report, обращая внимание на то, что, в соответствии с конституционной реформой позапрошлого года, полномочия нового президента будут несколько ограничены в пользу парламента и кабинета министров.

По закону, следующие выборы в Казахстане должны были пройти весной 2020 года и до этого момента Токаев мог занимать президентский пост.